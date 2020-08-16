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Происшествия

Полуголый барнаулец упал со второго этажа прямо в руки спасателей

Жители Барнаула стали свидетелями операции по спасению мужчины, который стоял на краю балкона на ул. Молодежной. Кадры выложили в группе Инцидент Барнаул.

Барнаулец спрыгнул со второго этажа
Барнаулец спрыгнул со второго этажа
Инцидент Барнаул

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что мужчина стоял на краю балкона и опасно раскачивался. Внизу дежурили несколько спасателей.

Затем один из них проник через форточку в квартиру и, выйдя на балкон, попытался затянуть мужчину обратно в квартиру. На помощь коллеге по лестнице подоспел еще один спасатель.

Барнаулец спрыгнул со второго этажа
Барнаулец спрыгнул со второго этажа
Инцидент Барнаул

Уворачиваясь от обоих, «скалолаз» упал вниз. Его подхватили за руки подошедший полицейский и спасатели. Судя по всему, барнаулец не получил особых травм.

В комментариях пользователи усомнились в адекватном состоянии «паркурщика».

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