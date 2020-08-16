Полуголый барнаулец упал со второго этажа прямо в руки спасателей

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что мужчина стоял на краю балкона и опасно раскачивался. Внизу дежурили несколько спасателей.
Затем один из них проник через форточку в квартиру и, выйдя на балкон, попытался затянуть мужчину обратно в квартиру. На помощь коллеге по лестнице подоспел еще один спасатель.
Уворачиваясь от обоих, «скалолаз» упал вниз. Его подхватили за руки подошедший полицейский и спасатели. Судя по всему, барнаулец не получил особых травм.
В комментариях пользователи усомнились в адекватном состоянии «паркурщика».