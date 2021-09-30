Полуголый сибиряк избил женщину в лифте

Женщина зашла в лифт и нажала кнопку своего этажа. Сразу после этого в кабину забежал мужчина, одетый в одни джинсы, и заблокировал двери.

Сначала он пытался поговорить с женщиной, но та отказалась. Тогда мужчина стал бить женщину по голове кулаками. Затем злоумышленник ненадолго отошел, а спустя некоторое время вернулся и пнул женщину, пишет Газета.Ru.

Между тем в УМВД по Томской области «КП» рассказали, что избитая женщина не подавала заявление в правоохранительные органы.

При этом имеется видеозапись, на которой «раскадровано» избиение. Запись случайно обнаружили соседи, когда искали того, кто справляет нужду в кабине лифта.