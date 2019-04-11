Поля продолжают гореть в Алтайском крае

10 апреля под Бийском произошло очередное возгорание сухой травы. Пожар произошел в поселке Мирный в 15 км от наукограда, сообщили в группе «Инцидент Бийск». Также горело поле в районе села Смоленское.

ГУ МЧС по Алтайскому краю только за день зарегистрировали 87 термоточек, рассказали в ведомстве. Каждую из них держат на контроле. Причина практически всех возгораний — неосторожное обращение с огнем, случайное или умышленное. Горит сухая трава.

Наиболее крупные по площади очаги возгораний были под Новоалтайском и Рубцовском. В Рубцовске горело 40 000 м2. Тушение осложнялось тем, что участки заброшены. Была угроза распространения пожара на дома.

По данным краевого минприроды, потери в лесном фонде от бесконтрольного выжигания сухой травы составили 18 га.

Всего с 5 апреля на землях лесного фонда произошло два пожара, огнём пройдена площадь 20,7 га.

Что запрещено делать в пожароопасный период?

Спасатели напоминают, что с 5 апреля на территории Алтайского края действует пожароопасный сезон. В этот период запрещается: