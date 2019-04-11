Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 апреля 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Поля продолжают гореть в Алтайском крае

10 апреля под Бийском произошло очередное возгорание сухой травы. Пожар произошел в поселке Мирный в 15 км от наукограда, сообщили в группе «Инцидент Бийск». Также горело поле в районе села Смоленское.

Пожар в районе села Смоленское.
Пожар в районе села Смоленское.
"Бийский округ" / vk.com/biysk_ok

ГУ МЧС по Алтайскому краю только за день зарегистрировали 87 термоточек, рассказали в ведомстве. Каждую из них держат на контроле. Причина практически всех возгораний — неосторожное обращение с огнем, случайное или умышленное. Горит сухая трава.

Наиболее крупные по площади очаги возгораний были под Новоалтайском и Рубцовском. В Рубцовске горело 40 000 м2. Тушение осложнялось тем, что участки заброшены. Была угроза распространения пожара на дома.

По данным краевого минприроды, потери в лесном фонде от бесконтрольного выжигания сухой травы составили 18 га.

Всего с 5 апреля на землях лесного фонда произошло два пожара, огнём пройдена площадь 20,7 га.

Что запрещено делать в пожароопасный период?

Спасатели напоминают, что с 5 апреля на территории Алтайского края действует пожароопасный сезон. В этот период запрещается:

  • разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
  • бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки);
  • употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
  • оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
  • заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость