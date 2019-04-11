Поля продолжают гореть в Алтайском крае

ГУ МЧС по Алтайскому краю только за день зарегистрировали 87 термоточек, рассказали в ведомстве. Каждую из них держат на контроле. Причина практически всех возгораний — неосторожное обращение с огнем, случайное или умышленное. Горит сухая трава.
Наиболее крупные по площади очаги возгораний были под Новоалтайском и Рубцовском. В Рубцовске горело 40 000 м2. Тушение осложнялось тем, что участки заброшены. Была угроза распространения пожара на дома.
По данным краевого минприроды, потери в лесном фонде от бесконтрольного выжигания сухой травы составили 18 га.
Всего с 5 апреля на землях лесного фонда произошло два пожара, огнём пройдена площадь 20,7 га.
Что запрещено делать в пожароопасный период?
Спасатели напоминают, что с 5 апреля на территории Алтайского края действует пожароопасный сезон. В этот период запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки);
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.