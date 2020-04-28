Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в связи с несовершеннолетней

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, заподозренный в совершении развратных действий в отношении столичной школьницы, написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил его адвокат Кирилл Бельский.

«Мой клиент 27 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию. Оно было подписано руководством», — сказал защитник.

По его словам, решение уйти с работы Натаров принял в связи с «развернутой СМИ кампанией», пишет bfm.ru.

«Для того чтобы она не наносила репутационный ущерб ведомству и чтобы исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследование в связи с занимаемым положением, Натаров принял такое решение», — пояснил адвокат.

Телеканал «РЕН ТВ» ранее сообщил, что помощник главы Россельхознадзора проходит по делу о развращении 13-летней девочки.

Сам Натаров не отрицает, что состоял в связи с девушкой, которая намного младше его, однако утверждает, что на тот момент ей уже исполнилось 16 лет. В настоящее время девушке уже 17 лет, отмечает его адвокат.