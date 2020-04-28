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Происшествия

Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в связи с несовершеннолетней

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров, заподозренный в совершении развратных действий в отношении столичной школьницы, написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил его адвокат Кирилл Бельский.

Насилие. Пленница прикована.
Насилие. Пленница прикована.
СС0

«Мой клиент 27 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию. Оно было подписано руководством», — сказал защитник.

По его словам, решение уйти с работы Натаров принял в связи с «развернутой СМИ кампанией», пишет bfm.ru.

«Для того чтобы она не наносила репутационный ущерб ведомству и чтобы исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследование в связи с занимаемым положением, Натаров принял такое решение», — пояснил адвокат.

Телеканал «РЕН ТВ» ранее сообщил, что помощник главы Россельхознадзора проходит по делу о развращении 13-летней девочки.

Сам Натаров не отрицает, что состоял в связи с девушкой, которая намного младше его, однако утверждает, что на тот момент ей уже исполнилось 16 лет. В настоящее время девушке уже 17 лет, отмечает его адвокат.

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