Поможет только чудо. Спасут ли миллиардеров с затонувшего батискафа в Атлантике, рассказали специалисты

Пять человек четвертый день находятся на дне Атлантического океана в батискафе, отправившись к обломкам "Титаника". На борту находятся люди с огромным состоянием, чьи деньги не могут им помочь выплыть на поверхность. РИА Новости рассказали о том, есть ли шансы спасти пассажиров батискафа.

Что произошло?

Батискаф 19 июня компании OceanGate Expedition проводил экскурсию к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Вдруг через полтора часа после погружения судно перестало выходить на связь.

Предположительно, батискаф может находиться на глубине 3,8 тыс. м в 600 км от побережья Ньюфаундленда в Канаде - именно в этом месте находятся обломки "Титаника".

На поиски отправились Береговая охрана, самолеты — военно-транспортный C-130 от США и противолодочный P8 Poseidon от Канады. Дополнительно Франция отправила корабль с роботом-разведчиком.

При этом правительство США не позволило Британии присоединиться к поискам, уточняют СМИ.

Что известно о батискафе?

РИА Новости выяснили, что судно было экспериментальным, его не одобрили и не сертифицировали. Каждый турист подписывал документ с предупреждением, что путешествие на батискафе может привести к травмам и даже гибели.

Компания OceanGate Expeditions проводит экстремальные экскурсии к останкам "Титаника" третий год подряд. Она продает билеты от 250 тыс. долларов и устраивает погружения с мая по июнь.

Море, океан, вода. СС0

Почему батискаф не может выплыть наружу?

Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предположил, что одной из причин может быть неисправность в системе воздушного вытеснения балласта, из-за которой судно не может всплыть.

По другой версии, батискаф застрял в массивных обломках "Титаника". Также эксперты предполагают, что на борту мог произойти пожар, который вывел из строя систему связи.

Почему не могут найти судно?

Самое сложное в спасательной операции - это найти пропавший батискаф на большой глубине, заявил исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества, пилот подводных аппаратов Сергей Фокин.

Известно, что подводное судно находится рядом с крупным объектом - затонувшим "Титаником". Однако с поверхности сложно отличить батискаф от массивного обломка. К тому же обследуемая акватория в северной части Атлантического океана невероятно большая — почти 15 тыс. кв. м.

Трудности создает и большая глубина - более 3 км - на которой может находиться судно.

Море, океан, вода. СС0

Связь с пассажирами оказалась ошибочной?

На днях СМИ сообщили новость о том, что одному из членов экипажа батискафа удалось выйти на связь. Однако позже оказалось, что это была ошибочная информация.

Со спасателями связался ирландский исследователь Рори Голден, который находился на Polar Prince, с которого и спустили батискаф. Сами же участники экспедиции не могут выйти на связь ни через телефон, ни через социальные сети.

По словам Фокина, на любом хорошо спроектированном судне должны быть протоколы аварийной работы и батареи, которые поддерживают связь с сушей. Если связь пропала на долгое время, то в худшем случае у батискафа затопило корпус, замечает Фокин.

Сколько кислорода осталось у пассажиров?

В компании сообщают, что кислорода на борту хватит на 96 часов, то есть на четверо суток. Ранее РИА Новости сообщали, что пассажиры смогут продержаться до 8:00 четверга.

Напоминаем, что на борту находятся британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании OceanGate Expeditions, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш.

Море, океан, вода. СС0

Есть ли шансы на спасение?

Эксперты отмечают, что шансы на спасение пассажиров очень малы.

"Главная трудность — глубина. Больше трех с половиной километров. Там, я думаю, уже ничего не получится, спасти никого не удастся, к сожалению", — поделился своим мнением с РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

Мкухаметов отметил, что в истории еще не было удачных операций спасения на такой глубине.

Фокин также не надеется на успех. По его словам, в худшем случае корпус батискафа уже затопило. Эксперт заявил, что помочь пассажирам может только чудо.