Попался на станок: житель Бийска потерял 100 тысяч рублей из-за уловки мошенников

Бийчанин, который решил через интернет купить станок для холодной ковки, в итоге потерял 100 тысяч рублей, пишет пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний житель Бийска на одном из сайтов нашел объявление о продаже станка для холодной ковки по цене 150 тысяч рублей. Оборудование якобы находилось в Курске. Бийчанин созвонился с продавцом, чтобы обговорить технические характеристики. Владелец сообщил, что нужно перечислить на его банковскую карту предоплату в размере 75 тысяч рублей. Когда деньги поступил на счет, мошенник попросил перевести еще 26 тысяч рублей в качестве гарантии. После получения денег продавец перестал брать трубку, а объявление заблокировал.

Однако бийчанин все-таки дозвонился до злоумышленника. Тот ему ответил, что станок отправил транспортной компанией. В организациях, которые занимаются перевозками, потерпевшему сообщили, что оборудование ему никто не отправлял.

Сейчас полицейские устанавливают личности мошенников.