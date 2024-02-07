Попытался взять шоколадку. Россиянина, который прилетел в США без документов и билета, приговорили к тюремному сроку

46-летнему гражданину России и Израиля Сергею Очигаве, который прилетел из Дании в США без билета и документов, вынесли приговор, сообщает Los Angeles Times .

Известно, что в аэропорту Копенгагена мужчина прошел через турникет к выходам на посадку, вплотную пристроившись к пассажирам сзади.

В полете он несколько раз менял места, получил две порции обеда и «попытался взять шоколадку, предназначенную членам экипажа».

По прибытии в аэропорт Лос-Анджелеса он заявил сотрудникам таможни, что забыл паспорт в самолете.

На допросе россиянин говорил, что не понимает, где находится и не может объяснить, как и зачем прилетел в Копенгаген.

Аферист получил 93 дня лишения свободы, которые уже отбыл. Также он должен возместить стоимость авиабилета в размере 198 тыс. рублей. Его должны депортировать, но в какую из стран, не уточняют.

Ранее алтайский суд отправил в колонию мошенника, который тратил похищенные деньги на помощь СВО.

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