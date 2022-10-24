24 октября
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Происшествия

Попугаи умерли от испуга при виде воздушного шара

В Нидерландах суд обязал воздухоплавателя выплатить компенсацию хозяину попугаев, сообщает Dutch News.

Как воздушный шар готовят к полету.
Как воздушный шар готовят к полету.
Ирина Пергаева.

Дело в том, что птицы увидели воздушный шар и умерли от испуга.

Аэростат проплыл в 50 метрах от клеток. Но звук горелки вызвал у попугаев стресс, который привел к сердечному приступу.

Владелец попугаев требовал компенсацию в размере 113 тыс. евро за потерю желтошейного амазона стоимостью 1 250 евро и пары гиацинтовых ара стоимостью 40 тыс. евро, пишет Lenta.ru. А также за потомство, которое они могли бы произвести, если бы остались живы.

Однако судья ограничил компенсацию 55 тыс. евро.

Ранее попугай украл GoPro и снял свой полет. Камера запечатлела полет попугая над холмами, его посадку и неудачную попытку уничтожить гаджет.

Как рассказали владельцы устройства, они нашли GoPro по звуку, который издавала птица.

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