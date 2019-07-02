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Жизнь

Снимки змеи с глазами на макушке взорвали сеть

Змея с глазами на макушке стала героиней сети — пользователи делятся фотографиями диковинного пресмыкающегося.

Змея.
Змея.
СС0

«Диванные комментаторы» змею опознали как арабского песчаного удавчика — вид, описанный еще в 1888 году, но малознакомый широким кругам.

Род песчаных удавов водится на Аравийском полуострове, но некоторые его представители встречаются и на Кавказе, пишет mail.ru.

Арабский песчаный удавчик вырастает до 38 см. Он питается ящерицами, грызунами и жуками.

Глаза на макушке позволяют змее выслеживать добычу, пока она сама прячется в песке. Для людей удавчик не опасен.

Российские комментаторы тут же отметили, что на фото — удав из мультика «38 попугаев».

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