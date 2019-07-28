Популярный блогер снял последний фильм об Алтае и погиб в канализации

Сотрудники МЧС утром в субботу обнаружили в коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге тела двух мужчин. Один из них автор популярного блога на YouTube «Дорога к фильму — Road to film» с аудиторией более 500 тыс. подписчиков — Павел Ш., второй — диггер, сообщил ТАСС. Последний фильм в блоге — о путешествии на Алтай.