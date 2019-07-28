Популярный блогер снял последний фильм об Алтае и погиб в канализации

В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт происшествия и отметили, что следователи выясняют обстоятельства гибели людей.
По данным Telegram-канала Mash, один из погибших — видеоблогер из Белоруссии, который является автором канала на YouTube «Дорога к фильму — Road to film» с аудиторией более 500 тыс. подписчиков.
Блогер побывал на Алтае в начале июля, посетил несколько районов и сделал фильмы, которые набрали на его канале уже более 560 тыс. просмотров. Павлу было 40 лет.
На сайте Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу отмечается, что по факту обнаружения в колодце ливневой канализации тел двух мужчин 1986 и 1978 года рождения проводится доследственная проверка. По данным ведомства, внешних признаков насильственной смерти нет.