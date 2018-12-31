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Происшествия
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Попутчик признался в убийстве девушки из BlaBlaCar

Задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней женщины, ехавшей на своей машине из Москвы в Тулу, признался в убийстве. Подозреваемый был попутчиком женщины — он воспользовался сервисом Blablacar, следует из видео на официальном YouTube-каналеСледственного комитета.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В ролике есть кадры задержания мужчины и допроса. Мужчина заявил, что знал, что его разыскивали.

«Пытался ограбить ее живой», — объяснил мотив убийства мужчина. Он признал свою вину раскаялся в содеянном.

Женщина пропала после того, как вечером 23 декабря выехала на Audi из центра Москвы в Тулу, взяв попутчика у станции метро. Машину без номеров позже обнаружили в Ярославле.

Мужчина оказался беглецом психиатрической больницы, сообщил ранее телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В 2011 году его обвиняли в мошенничестве, но через месяц дело приостановили, сообщает РИА Новости.

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