Попутчик признался в убийстве девушки из BlaBlaCar

Задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней женщины, ехавшей на своей машине из Москвы в Тулу, признался в убийстве. Подозреваемый был попутчиком женщины — он воспользовался сервисом Blablacar, следует из видео на официальном YouTube-каналеСледственного комитета.