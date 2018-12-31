Попутчик признался в убийстве девушки из BlaBlaCar

В ролике есть кадры задержания мужчины и допроса. Мужчина заявил, что знал, что его разыскивали.
«Пытался ограбить ее живой», — объяснил мотив убийства мужчина. Он признал свою вину раскаялся в содеянном.
Женщина пропала после того, как вечером 23 декабря выехала на Audi из центра Москвы в Тулу, взяв попутчика у станции метро. Машину без номеров позже обнаружили в Ярославле.
Мужчина оказался беглецом психиатрической больницы, сообщил ранее телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В 2011 году его обвиняли в мошенничестве, но через месяц дело приостановили, сообщает РИА Новости.