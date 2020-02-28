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Происшествия

Порыв в поле. В Алтайском крае под угрозой «обезвоживания» оказались 4,5 тысячи человек

Под Змеиногорском произошел порыв на центральном водоводе. Пока вода поступает из двух емкостей, но вскоре без воды останутся более 1,3 тысячи человек.

Дорога к месту порыва водовода под Змеиногорска.
Дорога к месту порыва водовода под Змеиногорска.
пресс-служба правительства Алтайского края.

По информации краевого правительства, авария случилась в 2,5 км от Змеиногорска в поле на трубе диаметром 400 мм.

«На данный момент вода пока поступает с 2-х емкостей 500 и 100 куб. м, также имеется 12 скважин. При прекращении водоснабжения без воды останутся 1346 частных жилых дома, 19 многоквартирных домов, в которых в общей сложности проживает почти 4,5 тысяч человек, а также четыре социально-значимых объекта — школы и детские сады», — говорят власти.

Коммунальные службы отправились на место. Ситуацию осложняет непогода и перекрытием некоторых участков трасс.

Последствия аварии планируется устранить в течение ночи.

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