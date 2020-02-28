Порыв в поле. В Алтайском крае под угрозой «обезвоживания» оказались 4,5 тысячи человек

По информации краевого правительства, авария случилась в 2,5 км от Змеиногорска в поле на трубе диаметром 400 мм.

«На данный момент вода пока поступает с 2-х емкостей 500 и 100 куб. м, также имеется 12 скважин. При прекращении водоснабжения без воды останутся 1346 частных жилых дома, 19 многоквартирных домов, в которых в общей сложности проживает почти 4,5 тысяч человек, а также четыре социально-значимых объекта — школы и детские сады», — говорят власти.