«Портал в Ад»: в Шерегеше обрушился участок земли

Как объяснили в администрации, грунт провалился зоне обрушения рудника «Шерегешский» по ул. Первомайской, между «старым Шерегешем» и «новым Шерегешем».
«Местных жильцов обо всем предупредили, территорию обрушения огорожена. Жителей там нет», — пояснили в ведомстве.
Дороги и жилые дома остались невредимы. Основную дорогу перекрыли, выставили посты, на время обследования ограничили движение автобусного маршрута в «старый Шерегеш», есть объезд.
Пострадавших нет. На место выехали представители администрации района и администрации поселения.
Ранее возле Шерегеша произошло землетрясение.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!