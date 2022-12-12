«Портал в Ад»: в Шерегеше обрушился участок земли

В Шерегеше (Кемеровская область) 12 декабря рухнул участок земли на границе старого и нового поселков, передает NGS.

Как объяснили в администрации, грунт провалился зоне обрушения рудника «Шерегешский» по ул. Первомайской, между «старым Шерегешем» и «новым Шерегешем».

«Местных жильцов обо всем предупредили, территорию обрушения огорожена. Жителей там нет», — пояснили в ведомстве.

Дороги и жилые дома остались невредимы. Основную дорогу перекрыли, выставили посты, на время обследования ограничили движение автобусного маршрута в «старый Шерегеш», есть объезд.

Пострадавших нет. На место выехали представители администрации района и администрации поселения.

Ранее возле Шерегеша произошло землетрясение.