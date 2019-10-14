Посетитель магазина «Ярче» в Барнауле трижды ударил продавца ножом

Жителя Барнаула осудили за причинение тяжкого вреда здоровью продавцу магазина «Ярче», сообщили в краевой прокуратуре.

Преступление было совершено в марте 2019 года на проспекте Комсомольском, когда обвиняемый, будучи пьяным, пришел в магазин.

Злоумышленник взял банку алкогольного коктейля, положил деньги у кассы и, несмотря на требование продавца вернуть товар, поскольку после 21:00 спиртное не продается, покинул помещение.

Сотрудник магазина решил догнать злоумышленника и вернуть товар. Во дворе дома, где находится магазин, продавец потребовал у мужчины вернуть товар. В ходе завязавшегося конфликта обвиняемый нанес потерпевшему три удара в область туловища, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда отклонил жалобу адвоката о неверной квалификации действий П. и суровости наказания. Приговор вступил в законную силу.

Злоумышленника приговорили к пяти годам лишения свободы.