Посетитель свел счеты с жизнью в новосибирском стрелковом клубе

Погибшим оказался 59-летний индивидуальный предприниматель, пишет НГС.
Источник издания сообщил, что брат мужчины приходил извиняться перед хозяином клуба Алексеем Колобовым. В клубе уже провели проверку.
«У нас все нормально, все законно, все официально. Все инструктажи проведены. Действия полностью абсолютно правомерны. У инструктора есть лицензия», — сообщил Колобов журналисту.
ЧП в стрелковом клубе Новосибирска.
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По его мнению, трагедию предотвратить было невозможно.
Мужчина долгое время тяжело болел, добавил Mash Siberia.