Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 января -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия
236

Посетителей ТРЦ Galaxy в Барнауле эвакуировали ночью из-за пожарной тревоги

В ночь на 3 января из ТРЦ GALAXY эвакуировали посетителей. Это случилось в 01:20 во время ночного киносеанса, сообщает «Инцидент Барнаул».

Вечерняя пробка у ТРЦ Galaxy.
Вечерняя пробка у ТРЦ Galaxy.
vk.com/barneos22.

Как сообщают очевидцы, сработала пожарную тревога, впоследствии оказалась, что тревога ложная и всех вернули досматривать сеанс.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость