Посетителей ТРЦ Galaxy в Барнауле эвакуировали ночью из-за пожарной тревоги

Как сообщают очевидцы, сработала пожарную тревога, впоследствии оказалась, что тревога ложная и всех вернули досматривать сеанс.
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В ночь на 3 января из ТРЦ GALAXY эвакуировали посетителей. Это случилось в 01:20 во время ночного киносеанса, сообщает «Инцидент Барнаул».
Как сообщают очевидцы, сработала пожарную тревога, впоследствии оказалась, что тревога ложная и всех вернули досматривать сеанс.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter