После тяжелой болезни ушел из жизни известный российский актер

На момент смерти актеру было 78 лет.
«Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку", — рассказали о нем его друзья и коллеги.
Богачев стал известен благодаря ролям в популярных кинокартинах и сериалах «Отпуск в сентябре», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита».
«Он был востребованным актером озвучания — его голосом говорили в российском прокате Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мел Гибсон», — рассказали в пресс-службе театра.
Геннадия запомнили как скромного артиста, искренне любящего свою работу. Он никогда не хвастался, а главным в своей творческой судьбе считал именно театральную деятельность.
Ранее умер советский и российский кинокритик Юрий Богомолов.