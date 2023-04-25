После тяжелой болезни ушел из жизни известный российский актер

25 апреля после тяжелой болезни умер народный артист России, артист Большого драматического театра Геннадий Петрович Богачев, сообщили в пресс-службе театра.

На момент смерти актеру было 78 лет.

«Верный и надежный друг, невероятно щедрый человек широкой души, настоящий русский мужик, с которым не страшно идти в разведку​", — рассказали о нем его друзья и коллеги.

Богачев стал известен благодаря ролям в популярных кинокартинах и сериалах «Отпуск в сентябре», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита».

«Он был востребованным актером озвучания — его голосом говорили в российском прокате Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мел Гибсон», — рассказали в пресс-службе театра.

Геннадия запомнили как скромного артиста, искренне любящего свою работу. Он никогда не хвастался, а главным в своей творческой судьбе считал именно театральную деятельность.

Ранее умер советский и российский кинокритик Юрий Богомолов.