9 апреля
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Жизнь

Актер из «Маленькой Веры» умер через две недели после смерти жены

Советский и российский актер Александр Негреба скончался в возрасте 61 года, сообщает «Ревизор».

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Артист ушел из жизни во сне.

Вероятной причиной смерти стал рак легких, с которым он на протяжении долгого времени боролся. указывает Газета.Ru.

Актер прославился в фильме Василия Пичула «Маленькая Вера», где он играл роль старшего брата главной героини.

А 28 марта скончалась советская и российская актриса театра кино, режиссер и педагог Елена Копцева-Негреба в возрасте 53 лет.

Ранее нашли мертвым в квартире звезду сериалов про полицию. На счету актера около 100 ролей в фильмах и сериалах. Он снимался в картинах «Дылды», «Критический возраст», «Люби их всех», «Перелетные птицы», «Соседи-3», «Фантом», «Склифосовский», «Криминальная полиция», «Запретная любовь», «40+, или Геометрия любви», втором сезоне «Триггера».

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