Умер народный артист России Вадим Абдрашитов

РИА Новости уточняют, что причиной смерти режиссера стало онкологическое заболевание.

Биография

Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Его первое образование никак не было связано с творчеством — он получил химико-технологическое образование в Москве. Затем три года проработал на Московском электроламповом заводе.

После Вадим Абдрашитов поступил и окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) и с 1974 года начал работать на киностудии «Мосфильм».

Свеча. Утраты. СС0

Известные фильмы

Среди самых известных работ режиссера — «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.

Признание

Абрашитов стал обладателем кинопремий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел». Он носил почетные звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РФ. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.