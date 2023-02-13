13 февраля
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Жизнь

Умер народный артист России Вадим Абдрашитов

Режиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов скончался на 79 году жизни, сообщает ТАСС.

Вадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов
Wikimedia Commons

РИА Новости уточняют, что причиной смерти режиссера стало онкологическое заболевание.

Биография

Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Его первое образование никак не было связано с творчеством — он получил химико-технологическое образование в Москве. Затем три года проработал на Московском электроламповом заводе.

После Вадим Абдрашитов поступил и окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) и с 1974 года начал работать на киностудии «Мосфильм».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Известные фильмы

Среди самых известных работ режиссера — «Слово для защиты», «Охота на лис», «Плюмбум, или Опасная игра», «Время танцора», «Магнитные бури», «Остановился поезд», «Слуга» и другие.

Признание

Абрашитов стал обладателем кинопремий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел». Он носил почетные звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РФ. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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