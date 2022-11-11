Нашли мертвым в квартире звезду сериалов про полицию

Тело актера театра и кино Андрея Стоянова нашли накануне его родственники, сообщает ТАСС .

Он находился в своей столичной квартире. Ему было 48 лет. Признаков насильственной смерти нет, причины выясняют.

Предварительно, смерть наступила от острой сердечной недостаточности, указывает Газета.Ru.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, смерть артиста, по предварительным данным, наступила в результате передозировки запрещенных препаратов.

На счету актера около 100 ролей в фильмах и сериалах. Он снимался в картинах «Дылды», «Критический возраст», «Люби их всех», «Перелетные птицы», «Соседи-3», «Фантом», «Склифосовский», «Криминальная полиция», «Запретная любовь», «40+, или Геометрия любви», втором сезоне «Триггера».

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