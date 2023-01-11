Умер актер из сериала «Ликвидация»

Он скончался 6 января, но информация о его смерти начала широко распространяться только сейчас, указывает regnum.ru. Причина смерти артиста не указывается. Ему было 65 лет.
Дроботов с конца 80-х годов играл в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, напоминает Lenta.ru.
В кино отметился ролями в проектах — «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Маэстро».
Ранее умер автор музыки к фильмам «Сталкер», «Солярис», «Чисто английское убийство».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!