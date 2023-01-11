11 января
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Жизнь

Умер актер из сериала «Ликвидация»

Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов, сообщает «Российская газета».

Свеча.
Свеча.
СС0

Он скончался 6 января, но информация о его смерти начала широко распространяться только сейчас, указывает regnum.ru. Причина смерти артиста не указывается. Ему было 65 лет.

Дроботов с конца 80-х годов играл в Одесском русском драматическом театре имени Иванова, напоминает Lenta.ru.

В кино отметился ролями в проектах — «Ликвидация», «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Маэстро».

Ранее умер автор музыки к фильмам «Сталкер», «Солярис», «Чисто английское убийство».

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