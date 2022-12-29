Умер автор музыки к фильмам «Сталкер», «Солярис», «Чисто английское убийство»

На 86-м году жизни умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев.

В начале декабря его госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести. Позже стало известно, что Эдуарда Артемьева перевели в реанимационное отделение из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии, пишет Газета.Ru.

Олимпиады и кино

Эдуард Артемьев — автор музыки к обеим Олимпиадам в России, он писал музыку для фильмов Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Так, он создал музыку для картин «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Сталкер», «Солярис», «Родня», «Чисто английское убийство» и др.

Ранее умер автор песен Алсу и Ирины Аллегровой.