26 декабря
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Жизнь

Умер автор песен Алсу и Ирины Аллегровой

Скончался поэт-песенник, композитор и продюсер Александр Шевченко.

Свеча.
Свеча.
СС0

Ему был 61 год.

Он н написал такие хиты, как «Иногда», «Все равно», «Зимний сон» для Алсу, «Без вины виноватая я» для Аллегровой, «Ты далеко» для Жасмин.

Во время сольной карьеры он стал популярен благодаря своей песне «Будет все, как ты захочешь» (получил за нее премию «Золотой граммофон»), напоминает Газета.Ru.

Был солистом группы «Зодчие».

Предположительно, музыкант умер от отрыва тромба.

Ранее у себя дома умер основатель группы «Ласковый май».

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