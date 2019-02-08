После драки на родительском собрании женщину увезли на «скорой» в больницу

«Инцидент произошел в одном из зданий школы 1468 в центре Москвы. 6 февраля днем там происходило родительское собрание, во время которого начался конфликт между пришедшими туда людьми. В результате женщину 47 лет доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского», — сообщил источник.