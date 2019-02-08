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Происшествия

После драки на родительском собрании женщину увезли на «скорой» в больницу

Женщина оказалась в больнице после драки на родительском собрании в школе в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Скорая помощь. Реанимобиль.
Скорая помощь. Реанимобиль.
Анна Зайкова.

«Инцидент произошел в одном из зданий школы 1468 в центре Москвы. 6 февраля днем там происходило родительское собрание, во время которого начался конфликт между пришедшими туда людьми. В результате женщину 47 лет доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского», — сообщил источник.

Пока пострадавшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, тем не менее по факту случившегося начата доследственная проверка.

Собеседник агентства не смог уточнить, является ли пострадавшая сотрудницей школы или же она пришла на собрание как родитель одного из учащихся.

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