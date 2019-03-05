После ДТП на Алтае с обрыва слетели КамАЗ и Toyota

ДТП произошло около 15:30 часов на 1 километре дороги «Черга— Беш-Озек — Усть-Кан — Талда — Карагай — граница Казахстана».
Предварительно установлено, что 38-летний житель Шебалинского района управлял автомобилем Toyota Corolla. При проезде узкого участка дороги он не выполнил требование знака и столкнулся с движущимся во встречном направлении КамАЗом-5511. За рулем грузовика был 33-летний житель села Майма.
В результате аварии в районную больницу госпитализировали пассажира Toyota. Пострадавший — житель Шебалинского района 1977 года рождения.
Известно, что водитель КамАЗа был трезв, а у водителя иномарки были признаки алкогольного опьянения. Полицейские проводят административное расследование.