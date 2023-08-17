После ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Бийске возбудили уголовное дело. Подробности

После аварии пятерых человек доставили в горбольницу с различными травмами. Двое из них — в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс".
В момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров.
Возбуждено уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил ход расследования уголовного дела на контроль.
Что произошло
Водитель MAN при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автобусу ПАЗ.
Ранее пассажирский автобус перевернулся на трассе Бийск - Новокузнецк.
Предварительно известно, что водитель автобуса не справился с управлением. Транспорт съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
В салоне находились 40 пассажиров. За медицинской помощью обратились восемь из них.