17 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

После ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Бийске возбудили уголовное дело. Подробности

Накануне произошло ДТП в Приобской части Бийска.

Грузовик столкнулся с автобусом.
Грузовик столкнулся с автобусом.
Госавтоинспекция

После аварии пятерых человек доставили в горбольницу с различными травмами. Двое из них — в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс".

В момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил ход расследования уголовного дела на контроль.

Что произошло

Водитель MAN при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автобусу ПАЗ.

Ранее пассажирский автобус перевернулся на трассе Бийск - Новокузнецк.

Предварительно известно, что водитель автобуса не справился с управлением. Транспорт съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В салоне находились 40 пассажиров. За медицинской помощью обратились восемь из них.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость