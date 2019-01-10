После ДТП в Алтайском крае один человек погиб и четыре пострадали

В Алейском районе утром 10 января столкнулись автомобили ВАЗ и Nissan. После ДТП в больнице скончался один из водителей. Пострадали еще четыре человека, сообщает ГИБДД по Алтайскому краю.

Авария произошла около 7:20 часов на 118 километре дороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».

По предварительной информации, ВАЗ-21093 под управлением 61-летнего мужчины выехал на встречную полосу. Там этот автомобиль столкнулся с движущейся во встречном направлении иномаркой Nissan Qashqai. Ей управлял 46-летний водитель.

ДТП в Алейском районе. Константин Голиков в vk.com/incident_rubtsovsk

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался в больнице от полученных травм. Также в медицинское учреждение доставили водителя Nissan и трех его пассажиров — 18-летнюю девушку, 15-летнего юношу и 5-летнего мальчика.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 9 января в Барнауле произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.