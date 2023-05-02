После эротического удушения погибла российская студентка

В Воронеже парень случайно убил 17-летнюю девушку во время секса, пишет LIFE.

Парень сильно испугался и решил замести следы — он поджег квартиру, прихватил телефон и ноутбук девушки, а потом скрылся, пишет SHOT.

Тело девушки нашли в квартире ее близкие, признаков насильственных действий они не нашли. Полицейские возбудили дело по факту кражи.

Когда 20-летнего парня задержали, он подумал, что сотрудники пришли за ним из-за убийства, и сам все рассказал.

Что произошло

Он пришел к девушке в гости. Молодые люди занялись сексом. Парень решил попробовать скарфинг (эротическое удушение), но не рассчитал силу и слишком сильно сдавил шею партнерши. Она потеряла сознание и умерла. Парень решил замести следы — поджег постель, прихватил гаджеты.

Между тем порноактриса занималась сексом на вершине священной горы. И поступок актрисы и модели осудили колумбийцы. Разразился скандал. Однако своей вины звезда фильмов для взрослых не признала. Более того, заявила, что снимается в порно на исторических памятниках.

Ранее в Белокурихе воры ограбили женщину, придушив ее нунчаками. Со строительной площадки выскочили двое мужчин и стали размахивать нунчаками, потом заволокли пострадавшую на стройку, где стали душить женщину нунчаками. После чего забрали у нее золотые серьги, мобильный телефон, 1700 рублей, сумочку и скрылись.