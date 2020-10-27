После гибели пациентов на ИВЛ уволилась глава регионального минздрава

«Указом губернатора освобождена от занимаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в публикации пресс-службы губернатора региона.
Исполнять обязанности министра будет замминистра по лечебной работе Александр Крат.
В октябре стало известно о нехватке кислорода в больнице № 20 Ростова-на-Дону, в результате чего погибли минимум пять больных, пишет Lenta.ru.
12 октября в течение двух часов кислорода не было на двух этажах, медикам приходилось реанимировать пациентов.