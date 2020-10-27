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Происшествия

После гибели пациентов на ИВЛ уволилась глава регионального минздрава

Глава Минздрава Ростовской области уволилась после скандала с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Аппараты ИВЛ "Авента-М".
Аппараты ИВЛ "Авента-М".
Скриншот видео http://upz.ru/

«Указом губернатора освобождена от занимаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в публикации пресс-службы губернатора региона.

Исполнять обязанности министра будет замминистра по лечебной работе Александр Крат.

В октябре стало известно о нехватке кислорода в больнице № 20 Ростова-на-Дону, в результате чего погибли минимум пять больных, пишет Lenta.ru.

12 октября в течение двух часов кислорода не было на двух этажах, медикам приходилось реанимировать пациентов.

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