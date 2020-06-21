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Происшествия

После ливня затопило столичные улицы и авто, под воду целиком ушел подземный переход

20 июня сильный ливень затопил несколько участков Варшавского шоссе, улиц Восточного Бирюлево, проспект Андропова и несколько других, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Гроза. Непогода.
Гроза. Непогода.
СС0

Подземный переход на Варшавском шоссе полностью заполнен водой.

В городе образовались многокилометровые пробки, пишет polit.ru.

«Почему в Москве обложить весь город плиткой деньги есть, а нормальные ливневки сделать — нет. Приходится останавливаться и ждать пока закончится дождь и стечет вода — чтобы не словить гидроудар», — спрашивают москвичи в соцсетях.

Ранее «Русская служба Би-би-си» рассказала о том, что в последний рабочий день перед объявлением режима самоизоляции московские власти заключили контракт на закупку бордюров на 3,2 млрд рублей.

В отдельных районах столицы выпало до 70% месячной нормы осадков.

О ливневках

«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% от месячной нормы», — цитирует ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

Помимо этого, деревья повалил сильный ветер, их ветки и листва попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, что привело к возникновению подтоплений, добавил он.

Удары молний

Во время грозы в парке «Коломенское» два человека пострадали от удара молнии, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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