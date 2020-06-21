После ливня затопило столичные улицы и авто, под воду целиком ушел подземный переход

20 июня сильный ливень затопил несколько участков Варшавского шоссе, улиц Восточного Бирюлево, проспект Андропова и несколько других, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Подземный переход на Варшавском шоссе полностью заполнен водой.

На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях. Объезжайте данный участок, заранее выбирайте пути объезда! pic.twitter.com/WZJ8qdI2LA — ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020

В городе образовались многокилометровые пробки, пишет polit.ru.

«Почему в Москве обложить весь город плиткой деньги есть, а нормальные ливневки сделать — нет. Приходится останавливаться и ждать пока закончится дождь и стечет вода — чтобы не словить гидроудар», — спрашивают москвичи в соцсетях.

Почему в Москве обложить весь город плиткой деньги есть, а нормальные ливневки сделать нет . Приходится останавливаться и ждать пока закончится дождь и стечет вода тупо чтобы не словить гидроудар pic.twitter.com/gKTPzsKc9R — Alex Plotkin (@thenotarius45) June 20, 2020

Ранее «Русская служба Би-би-си» рассказала о том, что в последний рабочий день перед объявлением режима самоизоляции московские власти заключили контракт на закупку бордюров на 3,2 млрд рублей.

В отдельных районах столицы выпало до 70% месячной нормы осадков.

О ливневках

«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, — до 70% от месячной нормы», — цитирует ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

Помимо этого, деревья повалил сильный ветер, их ветки и листва попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, что привело к возникновению подтоплений, добавил он.

Удары молний

Во время грозы в парке «Коломенское» два человека пострадали от удара молнии, их состояние оценивается как удовлетворительное.