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8 декабря
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Происшествия

После массового отравления куриными котлетами закрыли детсад в Сибири

В Иркутской области проверяют детский сад, в котором отравились 19 детей и четверо взрослых, сообщает региональный СК.

В детском саду.
В детском саду.
Анна Зайкова

Инцидент произошел в селе Ербогачен. Острую кишечную инфекцию обнаружили у 23 человек — у большинства из них выявили сальмонеллез.

«Детсад временно закрыли. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия», — рассказали в ведомстве.

Региональный Роспотребнадзор уточнил, что незамедлительно проверили пищеблок, а также взяли пробы воды и еды.

«Причиной возникновения заболевания могли послужить нарушения технологии приготовлении блюд, в частности куриной котлеты.

Напомним, в Барнауле в 2018 году работница детсада отравила детей крысиным ядом.

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