После массовой драки в Москве азербайджанцев и армян возбудили два дела

По некоторым данным, азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами и избивали находившихся в них людей. На видеозаписях, снятых очевидцами, видно, как группа мужчин нападает на водителя машины.
Полицейские с бойцами Росгвардии прибыльна место и задержали более 25 участников драки. У одного из задержанных диагностирована резаная рана плеча.
В полиции сообщили, что возбуждены два уголовных дела, расследование ведется по статьям о хулиганстве и разбое (213 и 162 УК РФ).
Посол Армении в России Вардан Тоганян, комментируя ситуацию, заявил, что драка была спланирована азербайджанской стороной. «Очень хорошо организованные банды, хорошо вооруженные нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку», — добавил он.
Отношения между Арменией и Азербайджаном ухудшились на фоне столкновений на границе.