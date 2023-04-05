5 апреля
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После проверки Роскомнадзора закрыли СМИ Игоря Крутого и основателя канала МУЗ-ТВ

Роскомнадзор после проверки принял решение закрыть СМИ «Русское музыкальное телевидение», сообщает Telegram-канал Mash.

Пианино.
Пианино.
СС0

Основанное композитором и музыкантом Игорем Крутым и создателем телеканала МУЗ-ТВ Вячеславом Кормильцевым медиа фактически не работало. Его зарегистрировали почти 20 лет назад, но ни разу и не вышло в эфир.

Между тем композитор проживает в США, а создатель телеканала — в Великобритании.

Ранее Крутой устроил танцевальный баттл с Егором Кридом. Подписчики восхитились композитором. Они написали, что Игорь Крутой исполняет такое «танго с роялем, что рэперам и не снилось», а также что композитор «…и без танцев Крутой».

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