После проверки Роскомнадзора закрыли СМИ Игоря Крутого и основателя канала МУЗ-ТВ

Основанное композитором и музыкантом Игорем Крутым и создателем телеканала МУЗ-ТВ Вячеславом Кормильцевым медиа фактически не работало. Его зарегистрировали почти 20 лет назад, но ни разу и не вышло в эфир.

Между тем композитор проживает в США, а создатель телеканала — в Великобритании.

Ранее Крутой устроил танцевальный баттл с Егором Кридом. Подписчики восхитились композитором. Они написали, что Игорь Крутой исполняет такое «танго с роялем, что рэперам и не снилось», а также что композитор «…и без танцев Крутой».