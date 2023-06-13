После столкновения танкеров на сибирской реке введен режим ЧС

Там ранее столкнулись два танкера, пишет "МК".

Сейчас уточняется, сколько нефтепродуктов попали в Лену. Существенно осложняет ситуация тот факт, что это судоходная река и ниже по течению расположены населенные пункты.

Для предотвращения глобальной катастрофы имеется запас боновых заграждений и сорбента.

Губернатор уточнил — в результате столкновения танкер «Ерофей Хабаров» получил повреждение одной из емкостей, в которой находилось 138 тонн бензина.

Топливо начало выливаться в реку. Экипаж оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость. Также речники установили вокруг судна боновое ограждение, использовали 300 кг сорбента, сообщает "Интерфакс".

Что произошло

Накануне в районе поселка Алексеевск столкнулись танкер ТР-901, находившийся на ремонте в порту поселка, и танкер ТР-900 "Ерофей Хабаровск", перевозивший 832 тонны бензина.

Ранее в Иркутской области теплоход "Василий Дубровский" столкнулся с судном "Сергей Похабов".

Судна получили повреждения корпусов, пострадавших нет. Разлива топлива не произошло.

Ранее силовики начали проверку по факту столкновения плавучего кафе с опорой моста в Барнауле.

Плавучее кафе-барракуда, состоящее из теплохода и баржи-площадки, выполняло прогулочный рейс от барнаульского Речного вокзала вверх по течению Оби.

Из-за резко начавшегося грозового шторма судно потеряло управление и столкнулось с опорой Нового моста.