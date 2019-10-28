После страшного ДТП в Алтайском крае скорая помощь перейдет под управление единой диспетчерской службы

С 6 ноября в Алтайском крае начнется переключение районов на станцию скорой помощи Барнаула. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая на оперативном совещании в правительстве края.

График подключений согласовали с «Ростелекомом» и операторами сотовой связи

«Мы ставим себе задачу переключить весь Алтайский край на город Барнаул до 1 декабря. В этой ситуации нам будет гораздо проще управлять всеми бригадами скорой помощи в Алтайском крае: в случае чрезвычайных ситуаций на место будет направлена ближайшая бригада», — сказала она.

По словам Белоцкой, такая система организации работы позволит лучше координировать деятельность этой службы в части оперативности реагирования на вызовы, в том числе в условиях ЧС.

Известно, что первая бригада Топчихинской ЦРБ прибыла на место аварии 26 октября через 27 минут после поступления сигнала диспетчеру. Медики находились в 36 км от места ДТП.

В день аварии на ликвидации последствий ЧС работали четыре фельдшерские бригады скорой помощи и три реанимационные бригады краевого Центра медицины катастроф.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края. Инцидент Барнаул

28 октября проходят похороны в Шипуновском районе и в Алейске. В Барнауле совместно с ГИБДД организованы похороны молодого человека, служившего в этом ведомстве. В его семье осталось трое несовершеннолетних — 2010, 2013 и 2019 года рождения.

«Совместно с Минздравом будем оказывать клиническую помощь матери, оставшейся с тремя детьми, и матери, потерявшей в ДТП единственного ребенка», — рассказала министр соцзащиты Наталья Оськина.

Принято решение оказать материальную помощь семьям погибших на погребение родственников в размере 50 тысяч рублей. Семьям пострадавших в ДТП выделяется материальная помощь по 20 тысяч рублей.

Также будут произведены все положенные по линии Пенсионного фонда выплаты на погребение артисток коллектива «Сударушка» Алейского района.

Как отметила министр, у сопровождавшей коллектив сотрудницы учреждения культуры Алейского района, которая также погибла в ДТП, осталась несовершеннолетняя дочь. Ее семья тоже получит положенные выплаты, а девочке будут производиться социальные выплаты до достижения ею 18-летнего возраста.