После страшного ДТП в Алтайском крае скорая помощь перейдет под управление единой диспетчерской службы

График подключений согласовали с «Ростелекомом» и операторами сотовой связи
«Мы ставим себе задачу переключить весь Алтайский край на город Барнаул до 1 декабря. В этой ситуации нам будет гораздо проще управлять всеми бригадами скорой помощи в Алтайском крае: в случае чрезвычайных ситуаций на место будет направлена ближайшая бригада», — сказала она.
По словам Белоцкой, такая система организации работы позволит лучше координировать деятельность этой службы в части оперативности реагирования на вызовы, в том числе в условиях ЧС.
Известно, что первая бригада Топчихинской ЦРБ прибыла на место аварии 26 октября через 27 минут после поступления сигнала диспетчеру. Медики находились в 36 км от места ДТП.
В день аварии на ликвидации последствий ЧС работали четыре фельдшерские бригады скорой помощи и три реанимационные бригады краевого Центра медицины катастроф.
28 октября проходят похороны в Шипуновском районе и в Алейске. В Барнауле совместно с ГИБДД организованы похороны молодого человека, служившего в этом ведомстве. В его семье осталось трое несовершеннолетних — 2010, 2013 и 2019 года рождения.
«Совместно с Минздравом будем оказывать клиническую помощь матери, оставшейся с тремя детьми, и матери, потерявшей в ДТП единственного ребенка», — рассказала министр соцзащиты Наталья Оськина.
Принято решение оказать материальную помощь семьям погибших на погребение родственников в размере 50 тысяч рублей. Семьям пострадавших в ДТП выделяется материальная помощь по 20 тысяч рублей.
Также будут произведены все положенные по линии Пенсионного фонда выплаты на погребение артисток коллектива «Сударушка» Алейского района.
Как отметила министр, у сопровождавшей коллектив сотрудницы учреждения культуры Алейского района, которая также погибла в ДТП, осталась несовершеннолетняя дочь. Ее семья тоже получит положенные выплаты, а девочке будут производиться социальные выплаты до достижения ею 18-летнего возраста.