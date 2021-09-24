После трюка с заглатыванием гадюки погиб россиянин

В Астраханской области мужчина погиб во время видеозаписи фокуса с заглатыванием змеи.

Несчастный случай произошел во время очистки поля от остатков бахчевых культур, сообщает «Площадь Свободы».

В зарослях 55-летний мужчина нашел гадюку и решил использовать ее для фокуса. Ранее он демонстрировал навык заглатывания змеи дважды и решил, что и гадюку засунуть в рот будет безопасно.

При попытке ее проглотить змея укусила гражданина за язык. Через несколько часов мужчину доставили в больницу с сильнейшей аллергической реакцией — отеком Квинке.

Медикам не удалось спасти мужчину, пишет «Росбалт».

Этот «фокус» местные жители показывают регулярно, но используют для эффектной демонстрации неопасных змей.

Ранее жителя Алтайского края госпитализировали после укуса гадюки. На кладбище в поселке Шадрино Калманского района была замечена змея по окрасу похожая на гадюку.

Токсины гадюковых змей оказывают влияние на работу сердца и кровообращение, а также вызывают тяжелое поражение кожи и мышц в зоне укуса.