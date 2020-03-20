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Происшествия

После утех с морковкой трудовой мигрант угодил в столичную больницу

В Москве 43-летний житель Узбекистана оказался на операционном столе после интима с проституткой, засунувшей в его тело морковку.

Морковь.
Морковь.
СС0

Пострадавший мужчина полтора месяца назад приехал в Москву из Узбекистана на заработки, пишет «МК». На родине у него осталась безработная жена с четырьмя детьми.

Свидание с землячкой, оказывающей интимные услуги и практикующей нетрадиционные виды секса, едва не закончилось трагично. Мужчина сначала пытался самостоятельно вытащить овощ длиной около 10 см, а потом обратился в частный медицинский центр в Беляево, пишет «Росбалт».

Однако врач-хирург не смогла ему помочь, и пациента с застрявшей морковкой пришлось госпитализировать.

Операция проходила под наркозом.

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