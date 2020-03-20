После утех с морковкой трудовой мигрант угодил в столичную больницу

Пострадавший мужчина полтора месяца назад приехал в Москву из Узбекистана на заработки, пишет «МК». На родине у него осталась безработная жена с четырьмя детьми.
Свидание с землячкой, оказывающей интимные услуги и практикующей нетрадиционные виды секса, едва не закончилось трагично. Мужчина сначала пытался самостоятельно вытащить овощ длиной около 10 см, а потом обратился в частный медицинский центр в Беляево, пишет «Росбалт».
Однако врач-хирург не смогла ему помочь, и пациента с застрявшей морковкой пришлось госпитализировать.
Операция проходила под наркозом.