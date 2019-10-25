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Происшествия

После видео с пытками полицейские заинтересовались племяннником Кадырова

В Чечне полиция начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова. Поводом стало опубликованное журналистами видео, на котором экс-градоначальник жестоко обращается с жителями чеченской столицы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

«В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка», — приводит РИА Новости слова замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбека Мутиева.

Запись полиции передали журналисты телеканала «Грозный». На 8-часовой записи видно, как Кадыров грубо общается с местными жителями, задержанными якобы за мошенничество, заламывает им руки и применяет электрошокер. По утверждению авторов сюжета, материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника.

Представители главы Чечни Рамзана Кадырова заявили, что заслуги экс-мэра перед городом не позволяют ему вести себя недостойно.

«Когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, Рамзан Ахматович отстранил его от должности», — приводит «Ридус» слова Альви Керимова, пресс-секретаря чеченского лидера.

Ислам Кадыров — троюродный племянник Рамзана Кадырова. Также бывший мэр женат на племяннице супруги президента республики. На должности главы Грозного Ислам Кадыров находился с 2012 по 2015 годы, пишет ura.ru. До этого он работал в правоохранительных органах и был зампредседателя правительства Чечни.

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