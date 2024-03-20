После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело за хищение денег барнаульских дольщиков

Во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием к замгенпрокурора РФ Дмитрию Демешину обратился житель Барнаула по вопросу затягивания сроков возведения 103 квартирного дома предприятием «Монтажная компания ПР-Холдинг».

Речь идет о доме по ул. Партизанская, 76.

Строительство объекта осуществлялось с привлечением денежных участников долевого строительства, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Проверка надзорного ведомства показала — срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств.

При этом для возведения многоквартирного дома привлечено по договорам долевого участия свыше 780 млн рублей, из которых на строительство израсходовано 557 млн рублей. Остальная сумма похищена.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Руководитель компании задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте имущества.

При этом Дмитрий Демешин поручил — обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до момента ввода его в эксплуатацию и восстановления прав дольщиков.

Ранее Демешин потребовал наладить работу транспорта в Новоалтайске и дал на это месяц.

Дмитрий Демешин провел личный прием в Новоалтайске. На него также пришли жители Барнаула, Алейска, Заринска, а также Алтайского, Павловского, Быстроистокского, Хабарского и Топчихинского районов.

В частности, жители поселка Белоярск пожаловались на работу общественного транспорта. Новый пассажироперевозчик с 1 января сократил число автобусов 30-го маршрута до одного и нарушает расписание, рассказали Демешину. С начала года в прокуратуру поступило уже более 50 аналогичных жалоб.

Мэр Новоалтайска Владимир Бодунов объяснил, 30-й автобусный маршрут "оптимизировали" ради большей рентабельности.

Прокуроры посчитали, что администрация города не предпринимает должных мер для решения транспортной проблемы.

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