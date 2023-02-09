9 февраля
﻿
Происшествия

После взрыва газа в Новосибирске скончался еще один человек

После взрыва на ул. Линейной в Новосибирске скончался еще один человек, сообщает Mash.

Взрыв газа в Новосибирске.
Взрыв газа в Новосибирске.
Mash

Погибший отравился угарным газом.

Всего после происшествия погибли три человека, есть пострадавшие. Завалы продолжают разбирать.

Тажке возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Утром 9 февраля взрыв газа произошел в доме на улице Линейной — обрушился подъезд пятиэтажки. Это центр Новосибирска. На месте ЧП работают экстренные службы города.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость