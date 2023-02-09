После взрыва газа в Новосибирске скончался еще один человек

После взрыва на ул. Линейной в Новосибирске скончался еще один человек, сообщает Mash.

Погибший отравился угарным газом.

Всего после происшествия погибли три человека, есть пострадавшие. Завалы продолжают разбирать.

Тажке возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Утром 9 февраля взрыв газа произошел в доме на улице Линейной — обрушился подъезд пятиэтажки. Это центр Новосибирска. На месте ЧП работают экстренные службы города.