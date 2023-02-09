Увеличилось число пострадавших после взрыва газа в Новосибирске. Есть погибшие (обновлено)

Обновлено 9:41
Следком РФ сообщил об обрушении двух подъездов. Во втором подъезде, где прогремел взрыв, проживали 30 человек, включая семеро детей. Пожар не локализовали.
Из дома эвакуированы 50 человек.
К спасработам привлекли 197 человек и 61 единицу техники. Задействовали аэромобильную группировку и кинологические расчеты.
На месте ЧП работают бригада центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой и пять автомобилей негосударственных медслужб, указывает bfm.ru.
Утром 9 февраля взрыв газа произошел в доме на улице Линейной — обрушился подъезд пятиэтажки. Это центр Новосибирска. На месте ЧП работают экстренные службы города.
Ранее обрушился подъезд при взрыве газа в многоэтажке в Ефремове Тульской области. Погибли шесть человек, двое пострадали.
Жительница дома за несколько минут до случившегося жаловалась на запах газа.
А жильцы многоэтажки чуть не взлетели на воздух из-за взрыва газа в Подмосковье.
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