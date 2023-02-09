9 февраля
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Происшествия

Увеличилось число пострадавших после взрыва газа в Новосибирске. Есть погибшие (обновлено)

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Новосибирске увеличилось до пяти, сообщает ТАСС. Погибли два человека (по последним данным).

Подъезд пятиэтажки обрушился в Новосибирске.
Подъезд пятиэтажки обрушился в Новосибирске.
"Аст-54".

Обновлено 9:41

Следком РФ сообщил об обрушении двух подъездов. Во втором подъезде, где прогремел взрыв, проживали 30 человек, включая семеро детей. Пожар не локализовали.

Из дома эвакуированы 50 человек.

К спасработам привлекли 197 человек и 61 единицу техники. Задействовали аэромобильную группировку и кинологические расчеты.

На месте ЧП работают бригада центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой и пять автомобилей негосударственных медслужб, указывает bfm.ru.

Утром 9 февраля взрыв газа произошел в доме на улице Линейной — обрушился подъезд пятиэтажки. Это центр Новосибирска. На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее обрушился подъезд при взрыве газа в многоэтажке в Ефремове Тульской области. Погибли шесть человек, двое пострадали.

Жительница дома за несколько минут до случившегося жаловалась на запах газа.

А жильцы многоэтажки чуть не взлетели на воздух из-за взрыва газа в Подмосковье.

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