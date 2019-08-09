После взрыва реактивного двигателя в аптеках Архангельска и Северодвинска пропал йод

В Северодвинске и Архангельске из аптек раскупили весь йод после инцидента на военном объекте.

Эту информацию подтвердили в 15 аптеках. Там отметили, что йода нет в наличии, но спрос на него держится высоким.

8 августа в Архангельской области взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка, пишет издание 29.ru.

Ранее администрация Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона, пишет polit.ru. При этом губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что уровень находится в пределах нормы, что подтверждается наблюдениями всех служб.

Также Минобороны сообщило, что после ЧП радиационный фон оставался в норме, вредных выбросов в атмосферу не было.

Во время ЧП погибли два человека, шестеро получили ранения.