После взрыва-землетрясения на заводе в китайские больницы доставили более 600 человек

До 47 человек увеличилось число погибших в результате взрыва, произошедшего 21 марта на химзаводе в китайской провинции Цзянсу, сообщают местные СМИ.

Состояние более 30 раненых оценивается как критическое, тяжелые ранения получили 58 человек.

Всего за медицинской помощью обратились 640 человек, сообщает «Интерфакс». С пациентами работают около 3500 медработников. Пострадавших доставили в 16 больниц, для чего были задействованы 90 карет скорой помощи.

На химическом заводе Tianjiayi Chemical в городе Яньчэн провинции Цзянсу в Китае произошел такой взрыв, который китайское агентство по оценке сейсмической активности приняло за землетрясение магнитудой 3. pic.twitter.com/UG5bJfR6rx — Рустем Адагамов (@adagamov) 21 марта 2019 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание оказать пострадавшим в результате взрыва всю необходимую помощь.

Эвакуация и землетрясение

Около четырех тысяч человек эвакуированы с места взрыва, пишет «МК». Сейсмическое агентство КНР зафиксировало подземный толчок магнитудой 2,2.

Взрыв

Взрыв прогремел 21 марта на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов.

Мощность взрыва была такой, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы неподалеку от завода.

Концентрация «химии»

Между тем провинциальное управление по охране окружающей среды проинформировало, что мониторинг состояния воздуха в районе аварийного предприятия не выявил аномальной концентраций толуола, ксилола или бензола, концентрации ацетона и хлороформа за пределами периметра зоны взрыва также в пределах нормы.

Причины взрыва до сих пор не названы.