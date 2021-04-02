Поставлена точка в деле о краже долларов у египтянки в барнаульском хостеле

Железнодорожным районным судом Барнаула рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в краже долларов США у иностранной студентки.

Подсудимая в хостеле похитила у соседки — студентки медуниверситета — 200 долларов.

Потерпевшая приехала в Барнаул из Египта.

В ходе судебного разбирательства жительница Барнаула вину признала и возместила ущерб в полном объеме. А также попросила извинения у иностранной гражданки, сообщил старший помощник прокурора по Железнодорожному району Елена Сербова. Студентка простила обвиняемую.

Дело прекращено за примирением сторон.

Ранее барнаулец обокрал приезжего в гостинице, чтобы купить одежду. У мужчины из комнаты днем были похищены 10 тысяч рублей, сотовый телефон и две банковские карты.