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Происшествия

Постоялец устроил стрельбу в московской гостинице и ранил человека

Полиция Москвы разыскивает постояльца одной из гостиниц на северо-востоке столицы, который устроил стрельбу.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Как передает РИА Новости, инцидент случился в гостинице на Ботанической улице.

Известно, что в ходе ссоры один из участников конфликта начал стрелять и ранил человека.

Подозреваемый скрылся. Устанавливается его местонахождение.

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