Постоялец устроил стрельбу в московской гостинице и ранил человека

Как передает РИА Новости, инцидент случился в гостинице на Ботанической улице.
Известно, что в ходе ссоры один из участников конфликта начал стрелять и ранил человека.
Подозреваемый скрылся. Устанавливается его местонахождение.
Полиция Москвы разыскивает постояльца одной из гостиниц на северо-востоке столицы, который устроил стрельбу.
Как передает РИА Новости, инцидент случился в гостинице на Ботанической улице.
Известно, что в ходе ссоры один из участников конфликта начал стрелять и ранил человека.
Подозреваемый скрылся. Устанавливается его местонахождение.
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