Постоялец устроил стрельбу в московской гостинице и ранил человека

Полиция Москвы разыскивает постояльца одной из гостиниц на северо-востоке столицы, который устроил стрельбу.

Как передает РИА Новости, инцидент случился в гостинице на Ботанической улице.

Известно, что в ходе ссоры один из участников конфликта начал стрелять и ранил человека.

Подозреваемый скрылся. Устанавливается его местонахождение.