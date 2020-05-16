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Происшествия

Постояльца отеля в Адлере нашли замученным до смерти

Владелец частного отеля в Адлере на улице Крупской нашел в одном из номеров тело запытанного до смерти постояльца, пишет KAZANFIRST.

Нож.
Нож.
altapress.ru

49-летний постоялец часто приезжал из Владимирской области. Его труп обнаружили на кровати. Судя по данным осмотра, перед смертью мужчина подвергся жестким пыткам: на его теле обнаружили многочисленные колото-резаные раны, множественные ожоги. Более того, в желудке погибшего обнаружена уксусная кислота.

Рядом с его телом нашли нож, которым, вероятно, и пытали погибшего. Также повсюду была разбросана окровавленная одежда.

Владелец рассказал, что постоялец жил на первом этаже отеля уже три недели. Он вовремя оплачивал проживание, вел себя тихо и неприметно. Детали убийства уточняются.

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