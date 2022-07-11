Пострадали три ребенка. Стали известны подробности жесткой аварии в Табунском районе

10 июля в Табунском районе на 1 км автодороги «Табуны — Граничное» произошла авария. Водитель не справился с управлением, в результате пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба краевого ГИБДД, авария случилась в 12:40.

Водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, двигаясь со стороны села Родино в направлении села Табуны, на большой скорости нарушил правила проезда железнодорожного переезда, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП пострадал сам водитель и трое детей — два мальчика 2012 годов рождения и девочка 2014 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, момент аварии попал на видеорегистратор очевидцев. На нем видно, что автомобиль съехал с дороги и перелетел «на спину».