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29 марта
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Происшествия

Пострадавшая после падения с трапа в аэропорту Барнаула рассказала о компенсациях

Страховая компания выплатила компенсацию пассажирам, пострадавшим во время падения с трапа самолета в Барнауле, а аэропорт возместил расходы за неиспользованные билеты, сообщила РИА Новости одна из пострадавших Дарья Ермолаева.

Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Международный аэропорт Барнаула им. Германа Степановича Титова.
Алексей Мартышкин

«Аэропорт выплатил нам фактически понесенные расходы авиа, железнодорожные билеты, отель — штраф по которому составляет 100% от суммы. Также пришла выплата от страховой компании „Альфа страхование“ в сумме 220 тысяч рублей», — рассказала Ермолаева.

По ее словам, материальную компенсацию ей никто еще не выплатил, потому что идут следственные разбирательства.

«Когда следствие и суд выяснят, кто виноват, тогда можно будет думать о компенсации моральной. Пока же у меня прошел месяц постельного режима, я начала передвигаться на костылях, мне даже сидеть еще нельзя в течение двух месяцев», — отметила пострадавшая.

Споттинг в аэропорту Барнаула.
Споттинг в аэропорту Барнаула.
Алексей Мартышкин.

В ходе расследования инцидента, следователи выяснили, что трап использовался за пределами сроков эксплуатации, не проходил обследование, срок которого установлен в три и пять лет, в зависимости от видов ремонта.

Что произошло в аэропорту?

ЧП произошло утром 12 февраля на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Барнаула в московский аэропорт «Домодедово».

При посадке шесть человек упали с трапа. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным следствия, произошло обрушение верхней площадки автотрапа.

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