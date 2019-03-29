Пострадавшая после падения с трапа в аэропорту Барнаула рассказала о компенсациях

Страховая компания выплатила компенсацию пассажирам, пострадавшим во время падения с трапа самолета в Барнауле, а аэропорт возместил расходы за неиспользованные билеты, сообщила РИА Новости одна из пострадавших Дарья Ермолаева.

«Аэропорт выплатил нам фактически понесенные расходы авиа, железнодорожные билеты, отель — штраф по которому составляет 100% от суммы. Также пришла выплата от страховой компании „Альфа страхование“ в сумме 220 тысяч рублей», — рассказала Ермолаева.

По ее словам, материальную компенсацию ей никто еще не выплатил, потому что идут следственные разбирательства.

«Когда следствие и суд выяснят, кто виноват, тогда можно будет думать о компенсации моральной. Пока же у меня прошел месяц постельного режима, я начала передвигаться на костылях, мне даже сидеть еще нельзя в течение двух месяцев», — отметила пострадавшая.

Споттинг в аэропорту Барнаула. Алексей Мартышкин.

В ходе расследования инцидента, следователи выяснили, что трап использовался за пределами сроков эксплуатации, не проходил обследование, срок которого установлен в три и пять лет, в зависимости от видов ремонта.

Что произошло в аэропорту?

ЧП произошло утром 12 февраля на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Барнаула в московский аэропорт «Домодедово».

При посадке шесть человек упали с трапа. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным следствия, произошло обрушение верхней площадки автотрапа.