Потанин пообещал Путину устранить последствия ЧС в Норильске за счет компании

Об этом он сказал в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства спросил у Потанина, сколько денег планируется направить на все необходимые мероприятия.

Путин поинтересовался, сколько планируется потратить на восстановительные работы.

«Я думаю, что это миллиарды рублей, это большие деньги. Знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает: сколько нужно будет, столько и потратим. Это, конечно же, будут миллиарды и миллиарды», — цитирует Потанина пресс-служба Кремля.

Путин в свою очередь попросил уточнить, о какой сумме конкретно идет речь.

«Про штрафы я не могу судить. Сколько насчитают, столько и насчитают. Расходы, я думаю, 10 миллиардов и более. Это предварительно, Владимир Владимирович», — добавил глава «Норникеля»

Также он акцентировал внимание на том, что экосистему в районе ЧС вернут в нормальное состояние с использованием лучших, а не дешевых технологий.

Разлив топлива в Норильске. roscosmos.ru.

Президент РФ подчеркнул, что если бы резервуар, где произошла утечка, поменяли бы вовремя, то аварии бы не произошло.

«Надеюсь, что вся работа, о которой сейчас было сказано, будет проведена общими усилиями и эффективно. Я уже говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: то, что произошло в Норильске, — это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало уже, федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе Арктической зоны нанесён серьезный урон», — добавил Путин.

Напомним, что утечка более 20 тысяч тонн горючего произошла после того, как один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения.

В данный момент на территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.