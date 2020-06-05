Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 июня
Происшествия

Потанин пообещал Путину устранить последствия ЧС в Норильске за счет компании

Компания «Норильский никель» полностью профинансирует все работы, связанные с ликвидацией последствий разлива топлива в Красноярском крае, заявил Владимир Потанин, руководящий «Норникелем».

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

Об этом он сказал в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства спросил у Потанина, сколько денег планируется направить на все необходимые мероприятия.

Путин поинтересовался, сколько планируется потратить на восстановительные работы.

«Я думаю, что это миллиарды рублей, это большие деньги. Знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает: сколько нужно будет, столько и потратим. Это, конечно же, будут миллиарды и миллиарды», — цитирует Потанина пресс-служба Кремля.

Путин в свою очередь попросил уточнить, о какой сумме конкретно идет речь.

«Про штрафы я не могу судить. Сколько насчитают, столько и насчитают. Расходы, я думаю, 10 миллиардов и более. Это предварительно, Владимир Владимирович», — добавил глава «Норникеля»

Также он акцентировал внимание на том, что экосистему в районе ЧС вернут в нормальное состояние с использованием лучших, а не дешевых технологий.

Разлив топлива в Норильске.
Разлив топлива в Норильске.
roscosmos.ru.

Президент РФ подчеркнул, что если бы резервуар, где произошла утечка, поменяли бы вовремя, то аварии бы не произошло.

«Надеюсь, что вся работа, о которой сейчас было сказано, будет проведена общими усилиями и эффективно. Я уже говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: то, что произошло в Норильске, — это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало уже, федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе Арктической зоны нанесён серьезный урон», — добавил Путин.

Напомним, что утечка более 20 тысяч тонн горючего произошла после того, как один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения.

В данный момент на территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость