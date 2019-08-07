Потасовка в барнаульском автобусе закончилась смертью пассажира

22-летний студент одного из вузов Барнаула получил срок за смерть мужчины, которого он ударил в автобусе, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. 51-летний пассажир скончался на следующий день после потасовки.

История произошла еще в конце октября 2017 года. Молодой человек с другом ехал в общественном транспорте, когда водитель резко затормозил. Стоящий на выходе 51-летний мужчина высказал претензии, а затем, выйдя из автобуса, банкой варенья разбил окно.

Водитель и кондуктор вызвали полицию. До приезда стражей порядка между мужчиной и остальными пассажирами, которые вышли на улицу, произошел конфликт. Студент ударил виновника вынужденной остановки по лицу. Тот упал и ударился затылком об асфальт. На следующий день он умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

Молодой человек вину в содеянном признал, но утверждал, что его действия были мотивированы агрессивным поведением потерпевшего.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.