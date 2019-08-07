Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Потасовка в барнаульском автобусе закончилась смертью пассажира

22-летний студент одного из вузов Барнаула получил срок за смерть мужчины, которого он ударил в автобусе, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. 51-летний пассажир скончался на следующий день после потасовки.

Общественный транспорт. Автобус.
Общественный транспорт. Автобус.
СС0

История произошла еще в конце октября 2017 года. Молодой человек с другом ехал в общественном транспорте, когда водитель резко затормозил. Стоящий на выходе 51-летний мужчина высказал претензии, а затем, выйдя из автобуса, банкой варенья разбил окно.

Водитель и кондуктор вызвали полицию. До приезда стражей порядка между мужчиной и остальными пассажирами, которые вышли на улицу, произошел конфликт. Студент ударил виновника вынужденной остановки по лицу. Тот упал и ударился затылком об асфальт. На следующий день он умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

Молодой человек вину в содеянном признал, но утверждал, что его действия были мотивированы агрессивным поведением потерпевшего.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость